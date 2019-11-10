США пригрозили Турции санкциями за покупку российских С-400

Конгресс США намерен ввести санкции против Турции в связи с покупкой российских зенитных ракетных комплексов С-400. Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен в интервью телеканалу CBS.

Советник отметил, что американская сторона неоднократно предупреждала Турцию о недопустимости закупок российского вооружения. Президент США Дональд Трамп напомнит об этом турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану во время его визита в Вашингтон на следующей неделе. По словам О'Брайена, в случае введения санкций Анкара в полной мере ощутит на себе их последствия.

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23 октября стало известно, что Турция получила все элементы комплексов С-400 раньше запланированных сроков и обсуждает с Россией дополнительные поставки.

Соглашение о поставке Анкаре четырех дивизионов С-400 «Триумф» российского производства было заключено в сентябре 2017 года. Стоимость контракта составила 2,5 миллиарда долларов, половину суммы покроет российский кредит. Поставки ЗРС в Турцию начались в июле 2019-го.

США и другие страны НАТО опасаются, что С-400 смогут отслеживать американские истребители пятого поколения F-35 Lightning II, которые должна была получить турецкая сторона. Вашингтон приостановил поставку около 100 истребителей в Анкару.

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