Турция отказалась спрашивать разрешения США на российские самолеты

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция не будет спрашивать разрешение США на возможную покупку российских истребителей. Об этом сообщает Anadolu.

Турецкий лидер напомнил, что Анкара не спрашивала где-нибудь разрешение на покупку российских комплексов С-400. Он подчеркнул, что в случае, если какая-то страна не собирается продавать необходимое для обороны страны оружие, Турция имеет суверенное право купить его где-то еще. После этого Эрдоган добавил, что если вопрос по американским истребителям-бомбардировщикам пятого поколения F-35 не решится, то Турция предпримет необходимые шаги.

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29 октября сообщалось, что министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что Анкара не планирует покупать у России истребители Су-35. Перед этим 25 октября издание Daily Sabah со ссылкой на собственные источники сообщало, что Москва и Анкара близки к заключению соглашения на поставку Су-35. По сведениям издания, Турция планировала закупить 36 российских самолетов.

28 июня сенат США запретил продавать Турции F-35. США и другие страны НАТО опасаются, что если у Анкары появятся и российские зенитно-ракетные комплексы С-400, и американские истребители F-35, то радары российских систем научатся вычислять и отслеживать эти самолеты. Позже турецкая сторона пояснила Пентагону, что решение закупить российские ЗРК связано с серьезными воздушными и ракетными угрозами.

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