В Турции рассказали об условиях покупки Су-57

Турция не исключает возможности купить российские истребители Су-57 на выгодных условиях. Об этом заявил спикер Великого национального собрания Мустафа Шентоп, пишет РИА Новости.

«Почему нет? Турция может купить для своей обороны какие-либо средства только на выгодных условиях, это можно купить или у России, или у каких-то других стран», — сказал он.

27 августа президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, осматривая истребитель пятого поколения Су-57, спросил российского коллегу Владимира Путина, летает ли данный самолет и можно ли его купить. На оба вопроса глава государства ответил утвердительно.

Материалы по теме Разочарование султана Почему Турция отвернулась от США и подружилась с Россией

Спустя несколько дней турецкий лидер, отвечая на вопрос журналистов, допустил, что, если США не поставят Анкаре F-35, власти обязательно рассмотрят Су-35 и Су-57 в качестве альтернативы.

Американская сторона отказалась поставлять истребители в Турцию после того, как Анкара закупила у Москвы зенитные ракетные установки С-400. США и другие страны НАТО опасаются, что если у турецких войск появятся и С-400, и американские истребители пятого поколения F-35, то радары российских систем научатся вычислять и отслеживать эти самолеты.

*** Обратная связь с отделом «Мир»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала о международной политике или интересном событии в мире, напишите на этот адрес: mir@lenta-co.ru

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!



