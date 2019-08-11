Турция задумалась о российских Су-35 после отказа США продавать F-35

Турция рассматривает возможность приобретения российских истребителей Су-35 после отказа США продавать F-35. Об этом сообщает издание Yeni Şafak.

По данным газеты, ответственные за закупки для турецкой армии попросили военных изучить вариант с покупкой российских истребителей вместо американских, в которых было отказано. Однако официальные переговоры начнутся только после того, как это предложение будет одобрено.

В июле глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов заявил, что Москва готова поставить Анкаре многоцелевые истребители Су-35, если турецкая сторона в них заинтересована. В Турции ответили, что говорить о покупке российских самолетов пока рано.

28 июня сенат США запретил продавать Турции F-35. США и другие страны НАТО опасаются, что если у Анкары появятся и С-400, и американские истребители пятого поколения F-35, то радары российских систем научатся вычислять и отслеживать эти самолеты. Позже турецкая сторона пояснила Пентагону, что решение закупить российские ЗРК связано с серьезными воздушными и ракетными угрозами.

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