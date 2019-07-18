В России рассказали о готовности поставить Турции Су-35

Россия готова поставить Турции свои истребители вместо американских F-35, если Анкаре это будет интересно. Об этом сообщил глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов, передает ТАСС.

«Если наши турецкие коллеги изъявят желание, мы готовы проработать поставки Су-35», — заявил он.

До этого вице-премьер России Юрий Борисов заявил, что переговоры Москвы и Анкары на тему поставок самолетов возможны, передавал «Интерфакс». «А почему нет? Прецедент уже создан», — отметил он.

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Ранее 18 июля турецкий МИД указал, что решение США исключить Турцию из программы продажи истребителей F-35 из-за закупки российских зенитных ракетных комплексов С-400 незаконно и несправедливо.

США и другие страны НАТО опасаются, что если у Анкары появятся и С-400, и американские истребители пятого поколения F-35, то радары российских систем научатся вычислять и отслеживать эти самолеты. Президент республики Реджеп Тайип Эрдоган при этом заявлял, что сделка с Россией является самым важным соглашением для Анкары, и заверил НАТО, что альянс станет лишь сильнее.

Соглашение о закупке Анкарой четырех дивизионов С-400 было достигнуто в сентябре 2017 года. Стоимость контракта составляет 2,5 миллиарда долларов, половину этой суммы покроет российский кредит. Поставки систем начались в июле 2019-го.

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