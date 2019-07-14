Турция предрекла НАТО усиление после закупок С-400

НАТО должно одобрить закупку Турцией российских зенитных ракетных систем (ЗРК) С-400, поскольку альянс окажется выгодополучателем от этой сделки. Об этом в эфире телеканала Haberturk заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

По его словам, приобретение ЗРК С-400 сильно повлияет на НАТО, и оно должно быть счастливо от этого. «Если у НАТO есть 3–5 самых сильных стран-членов, то одна из них — Турция. А в нашем регионе Турция и вовсе самая мощная опора НАТО», — подчеркнул глава государства.

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Турецкий лидер отметил, что если Анкара станет сильнее после закупки российских систем, то сильнее станет и альянс. Эрдоган напомнил, что Турция — «одна из двух-трех стран», которые своевременно платят требуемые взносы.

Ранее глава государства заявил, что сделка между Турцией и Россией по поставкам С-400 является самым важным соглашением для Анкары. «Покупая С-400, Турция не готовится к войне. Системы ПВО призваны обеспечить мир и безопасность в нашей стране», — заметил он.

Соглашение о поставке Анкаре четырех дивизионов С-400 было достигнуто в сентябре 2017 года. Стоимость контракта составляет 2,5 миллиарда долларов, половину этой суммы покроет российский кредит. Также покупателями С-400 «Триумф» выступают Китай и Индия.

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