Турция назвала сделку с Россией самой важной для страны

Сделка между Турцией и Россией по поставкам зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400 является самым важным соглашением для Анкары. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, пишет ТАСС.

«В настоящий момент важнейшим соглашением в нашей современной истории является сделка по С-400. Покупая С-400, Турция не готовится к войне. Системы ПВО призваны обеспечить мир и безопасность в нашей стране», — сказал Эрдоган.

По его словам, предпринимаемые властями шаги совершаются для того, чтобы улучшить оборонительные способности республики.

12 июля стало известно, что первая группа компонентов в рамках контракта по ЗРК С-400 прибыла на авиабазу Мюррею в Анкару.

Соглашение о поставке Анкаре четырех дивизионов С-400 было достигнуто в сентябре 2017 года. Стоимость контракта составляет 2,5 миллиарда долларов, половину этой суммы покроет российский кредит. Также покупателями С-400 «Триумф» выступают Китай и Индия.

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