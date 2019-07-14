В Германии заговорили об «огромной победе» Путина в Турции

Турция может выйти из НАТО из-за ситуации с зенитно-ракетными комплексами (ЗРК) С-400, что является огромной победой президента России Владимира Путина, пишет немецкий журнал Focus Online.

По мнению эксперта Томаса Егера, Вашингтон будет вынужден ввести санкции против Турции из-за ее сделки с Москвой. Анкара в свою очередь может отреагировать выходом из военно-политического блока, полагает он.

«Для альянса это будет огромной геостратегической потерей», — пишет Егер.

Профессор поясняет, что исход этого конфликта будет зависеть от того, в ком президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган увидит гарантию своего политического будущего. Однако даже в случае отказа Анкары от радикальных решений, «клин в НАТО уже вбит», подчеркивает он.

Благодаря сделке с Турцией репутация России в мире продолжит стремительно набирать вес, российские военные получат доступ к секретным данным, заключает Егер.

Поставки С-400 в Турцию начались 12 июля. СМИ сообщили, что в США уже определилась с набором ограничительных мер против Анкары. Их могут ввести в конце следующей недели, 19 июля.

Американская сторона неоднократно призывала турецкие власти отказаться от соглашения с Россией, которое было достигнуто в сентябре 2017 года. Вашингтон опасается за судьбу своих истребителей F-35, в частности того, что они станут видимы для российским систем.

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