Россия поставила Турции новые компоненты для С-400

Три борта с компонентами для российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400 приземлились 14 июля на турецкой авиабазе Мюртед. Об этом сообщает Twitter министерства обороны Турции.

Отмечается, что прибывшие самолеты стали пятым, шестым и седьмым по счету. О конкретном содержимом поставленного не сообщается.

Поставки С-400 в Турцию начались в пятницу, 12 июля. США и другие страны НАТО опасаются, что если у Анкары появятся и С-400, и американские истребители пятого поколения F-35, то радары российских систем научатся вычислять и отслеживать эти самолеты.

Турецкая сторона пояснила Пентагону, что решение закупить российские ЗРК связано с серьезными воздушными и ракетными угрозами. Тем не менее, 28 июня сенат США запретил продавать Турции F-35, а 13 июля были анонсированы дополнительные санкции, которые могут вступить в силу уже в конце недели.

Соглашение о поставке Анкаре четырех дивизионов С-400 было достигнуто в сентябре 2017 года. Стоимость контракта составляет 2,5 миллиарда долларов, половину этой суммы покроет российский кредит. Также покупателями С-400 «Триумф» выступают Китай и Индия.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!