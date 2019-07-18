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Турция призвала США одуматься по поводу истребителей

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Решение США исключить Турцию из программы продажи истребителей F-35 незаконно и несправедливо — такое заявление сделало турецкое министерство иностранных дел 18 июля, передает Reuters.

В Анкаре считают, что такой шаг США не соответствует духу союзничества — это ошибка, которую стоит исправить, иначе она нанесет урон стратегическим связям между двумя странами, состоящими в НАТО.

Ранее 18 июля сообщалось, что Турция потеряет суммарно около 9 миллиардов долларов из-за отмены сделки с США. Потери американской стороны составят от 500 до 600 миллионов долларов.

Поставки российских зенитных ракетных комплексов С-400 в Турцию начались в пятницу, 12 июля. Президент республики Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что сделка с Россией по поставкам ЗРК является самым важным соглашением для Анкары, и заверил НАТО, что альянс станет сильнее и окажется выгодополучателем от этой сделки.

США и другие страны НАТО опасаются, что если у Анкары появятся и С-400, и американские истребители пятого поколения F-35, то радары российских систем научатся вычислять и отслеживать эти самолеты. Соглашение о поставке Анкаре Россией четырех дивизионов С-400 было достигнуто в сентябре 2017 года. Стоимость контракта составляет 2,5 миллиарда долларов, половину этой суммы покроет российский кредит.

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