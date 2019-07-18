Определены последствия для Турции после закупок С-400

Потери Турции в результате прекращения сотрудничества с США по программе F-35 составят около девяти миллиардов долларов. Об этом сообщила замминистра обороны по закупкам и тыловому обеспечению Соединенных Штатов Эллен Лорд, передает ТАСС.

Анкара потеряет рабочие места и некоторые экономические возможности, посчитала она. В то же время выход Турции из программы не повлияет на Вашингтон, однако перенос производства из этой страны обойдется 500-600 миллионов единовременных расходов на инженерно-техническое обеспечение. В настоящий момент Вашингтон обсуждает с Турцией возможность возвращения средств, внесенных за F-35, добавила она.

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Отмечается, что, несмотря на решение по F-35, США продолжат совместные учения с Турцией, в том числе в Грузии, Германии и на Украине, сообщил замминистра обороны по политическим вопросам Дэвид Трахтенберг.

Поставки российских зенитных ракетных комплексов С-400 в Турцию начались в пятницу, 12 июля. Президент республики Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что сделка с Россией по поставкам ЗРК является самым важным соглашением для Анкары, и заверил НАТО, что альянс станет сильнее и окажется выгодополучателем от этой сделки.

США и другие страны НАТО опасаются, что если у Анкары появятся и С-400, и американские истребители пятого поколения F-35, то радары российских систем научатся вычислять и отслеживать эти самолеты. Соглашение о поставке Анкаре Россией четырех дивизионов С-400 было достигнуто в сентябре 2017 года. Стоимость контракта составляет 2,5 миллиарда долларов, половину этой суммы покроет российский кредит.

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