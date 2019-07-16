В США обеспокоились подрывом потенциала F-35 из-за С-400

Приобретение Турцией российских зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400 подрывает потенциал американского истребителя F-35. Об этом во вторник, 16 июля, заявил кандидат на пост министра обороны США Марк Эспер, его слова приводит Reuters.

Как подчеркнул Эспер, подобные действия Анкары могут негативным образом сказаться на возможностях Вашингтона по поддержанию преимущества в воздухе. «Если меня утвердят, то я буду говорить моему коллеге министру обороны [Турции], что наша политика заключается в том, что у вас может быть либо С-400, либо F-35, но не и то, и другое», — пояснил кандидат.

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Поставки С-400 в Турцию начались в пятницу, 12 июля. Президент республики Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что сделка с Россией по поставкам ЗРК является самым важным соглашением для Анкары, и заверил НАТО, что альянс станет сильнее и окажется выгодополучателем от этой сделки.

В то же время США и другие страны НАТО опасаются, что если у Анкары появятся и С-400, и американские истребители пятого поколения F-35, то радары российских систем научатся вычислять и отслеживать эти самолеты.

Соглашение о поставке Анкаре четырех дивизионов С-400 было достигнуто в сентябре 2017 года. Стоимость контракта составляет 2,5 миллиарда долларов, половину этой суммы покроет российский кредит. Также покупателями С-400 «Триумф» выступают Китай и Индия.

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