Эрдоган похвастался сдержанным обещанием

Анкара сдержала свое слово и купила российские зенитные ракетные комплексы С-400. Об этом заявил президент Турции Тайип Эрдоган на митинге, посвященном трехлетней годовщине попытки госпереворота, передает ТАСС.

«Что об этом говорили? Что мы не купим, не сможем. Мы купили? Да! Мы, турки, стоим на данном нами слове», — сказал он.

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Эрдоган уточнил, что самая мощная в мире система ПВО будет введена в строй в апреле 2020 года. Он также повторно выразил надежду на совместное производство С-400 с Россией в дальнейшем.

Ранее Эрдоган отмечал, что сделка с Россией по поставкам С-400 является самым важным соглашением для Анкары. Турция также заверила НАТО, что альянс станет сильнее и окажется выгодополучателем от этой сделки.

Поставки С-400 в Турцию начались в июле. США и другие страны НАТО опасаются, что если у Анкары появятся и С-400, и американские истребители пятого поколения F-35, то радары российских систем научатся вычислять и отслеживать эти самолеты.

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