В Германии обвинили Эрдогана в трусости

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Реджеп Тайип Эрдоган

Отказ турецких властей от американских истребителей пятого поколения F-35 и приобретение российских зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400 связаны с попыткой военного переворота в стране, утверждает обозреватель немецкого издания FAZ Томас Гучкер.

По его словам, поставка российских ЗРК началась незадолго до годовщины переворота в Турции в 2016 году, когда истребители F-16 совершили авиаудары по президентскому дворцу и парламенту. Гучкер пояснил, что теперь Эрдоган думает в первую очередь о собственной защите, в том числе и от американских высокотехнологичных самолетов.

Поставки С-400 в Турцию начались в июле. США и другие страны НАТО опасаются, что если у Анкары появятся и С-400, и F-35, то радары российских систем научатся вычислять и отслеживать эти самолеты.

Турецкая сторона пояснила Пентагону, что решение закупить российские ЗРК связано с серьезными воздушными и ракетными угрозами. Тем не менее 28 июня сенат США запретил продавать Турции F-35, а 13 июля были анонсированы дополнительные санкции, которые могут вступить в силу уже в конце недели.

Соглашение о поставке Анкаре четырех дивизионов С-400 было достигнуто осенью 2017 года. Стоимость контракта составляет 2,5 миллиарда долларов, половину этой суммы покроет российский кредит.

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