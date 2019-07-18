В Турции прокомментировали предложение купить у России Су-35

Говорить о покупке Турцией российских истребителей Су-35 пока рано, свою оценку этому предложению даст лично президент Реджеп Тайип Эрдоган, передает РИА Новости со ссылкой на турецкий военный источник.

«Говорить о покупке Турцией российских истребителей Су-35 пока преждевременно. Оценку по такой важной теме сделает наш уважаемый президент. Он же выступит с соответствующим заявлением», — сказал собеседник агентства.

Ранее 18 июля глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов заявил, что Москва готова поставить Анкаре многоцелевые истребители Су-35, если турецкая сторона в них заинтересована.

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Ранее в тот же день турецкий МИД указал, что решение США исключить Турцию из программы продажи истребителей F-35 из-за закупки российских зенитных ракетных комплексов С-400 незаконно и несправедливо.

США приняли такое решение из-за опасений, что если у Анкары появятся и С-400, и американские истребители пятого поколения F-35, то радары российских систем научатся вычислять и отслеживать эти самолеты.

Эрдоган при этом заявлял, что сделка с Россией является самым важным соглашением для Анкары, и заверил НАТО, что альянс станет лишь сильнее.

Соглашение о закупке Анкарой четырех дивизионов С-400 было достигнуто в сентябре 2017 года. Стоимость контракта составляет 2,5 миллиарда долларов, половину этой суммы покроет российский кредит. Поставки систем начались в июле 2019-го.

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