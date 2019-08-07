Трампа захотели вынудить на санкции против Турции

Сенаторы США из обеих партий рассматривают возможность навязать президенту Дональду Трампу санкции против Турции из-за закупки российских ракетных комплексов С-400, сообщает The Washington Post.

По мнению некоторых законодателей, отсутствие наказания для Анкары за такой шаг может быть расценено как проявление слабости Вашингтона. «Мы говорим ясно (...) — санкции будут. Если другая страна захочет купить у России ракетные системы, она получит такой же ответ от Соединенных Штатов», — заявил сенатор Джеймс Лэнкфорд.

Его коллега Марко Рубио подчеркнул, что cенат не хочет лишать президента возможности принимать гибкие решения — однако подчеркнул, что в случае злоупотребления полномочиями сенаторам «придется действовать».

В конце июля Трамп заявлял, что не планирует вводить какие-либо санкции против Турции и подчеркивал, что не винит Анкару за приобретение российских ЗРК. Он отстаивает возможность заключить с Турцией торговое соглашение. Такой подход считают попыткой не допустить нападения турецких сил на сирийских курдов.

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Поставки российских зенитных ракетных комплексов С-400 в Турцию начались в июле. Президент республики Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что сделка с Россией по поставкам ЗРК является самым важным соглашением для Анкары, и заверил НАТО, что альянс станет сильнее и окажется выгодополучателем от этой сделки.

США и другие страны НАТО опасаются, что если у Анкары появятся и С-400, и американские истребители пятого поколения F-35, то радары российских систем научатся вычислять и отслеживать эти самолеты. В связи с этим 28 июня сенат США запретил продавать Турции F-35. Позже турецкая сторона пояснила Пентагону, что решение закупить российские ЗРК связано с серьезными воздушными и ракетными угрозами.

Соглашение о поставке Анкаре четырех дивизионов С-400 было достигнуто в сентябре 2017 года. Стоимость контракта составляет 2,5 миллиарда долларов, половину этой суммы покроет российский кредит. Также покупателями С-400 «Триумф» выступают Китай и Индия.

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