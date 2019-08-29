Эрдоган задумался о покупке российских истребителей вместо F-35

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган допустил покупку российских истребителей Су-35 и Су-57 вместо американских F-35. Об этом пишет Haberturk.

Отвечая на вопрос журналиста о возможности закупить российские самолеты, турецкий лидер ответил: «Почему бы и нет». «Если США не поставят их [F-35], мы обязательно рассмотрим Су-35 и Су-57 в качестве альтернативы», — сказал он.

Ранее в августе стало известно, что ответственные за закупки для турецкой армии попросили военных изучить вариант с покупкой российских истребителей вместо американских, в которых было отказано. Однако официальные переговоры начнутся только после того, как это предложение будет одобрено.

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В июле глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов заявил, что Москва готова поставить Анкаре многоцелевые истребители Су-35, если турецкая сторона в них заинтересована. В Турции ответили, что говорить о покупке российских самолетов пока рано.

Вашингтон отказался поставлять многоцелевые истребители в Турцию после того, как Анкара закупила у Москвы зенитные ракетные комплексы (ЗРК) С-400. США и другие страны НАТО опасаются, что если у турецких войск появятся и С-400, и американские истребители пятого поколения F-35, то радары российских систем научатся вычислять и отслеживать эти самолеты.

Соглашение о закупке Анкарой четырех дивизионов С-400 было достигнуто в сентябре 2017 года. Стоимость контракта составляет 2,5 миллиарда долларов, половину этой суммы покроет российский кредит. Поставки систем начались в июле 2019-го. Президент США Дональд Трамп заявил, что решение о введении дополнительных санкций пока не принято.

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