Турция договорилась с Россией о поставках Су-35

Россия и Турция близки к заключению соглашения на поставку Анкаре истребителей Су-35. Об этом сообщает Daily Sabah со ссылкой на собственные источники.

Сообщается, что Турция планирует закупить в общей сложности 36 российских самолетов. Кроме того, стороны договорились о совместном производстве некоторых компонентов российских самолетов.

23 октября сообщалось, что Турция получила все элементы российских комплексов С-400 и обсуждает с Россией дополнительные поставки. Анкара получила все элементы, включая ракеты, раньше запланированных сроков.

В июле глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов заявил, что Москва готова поставить Анкаре многоцелевые истребители Су-35, если турецкая сторона в них заинтересована. В Турции ответили, что говорить о покупке российских самолетов пока рано.

28 июня сенат США запретил продавать Турции F-35. США и другие страны НАТО опасаются, что если у Анкары появятся и С-400, и американские истребители пятого поколения F-35, то радары российских систем научатся вычислять и отслеживать эти самолеты. Позже турецкая сторона пояснила Пентагону, что решение закупить российские ЗРК связано с серьезными воздушными и ракетными угрозами.

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