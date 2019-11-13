Трамп предложил Эрдогану способ урегулирования ситуации с С-400

Президент США Дональд Трамп предложил Турции торговую сделку на 100 миллиардов долларов и вариант разрешения ситуации с санкциями из-за покупки российских зенитных систем. Об этом пишет The Washington Post.
Источники издания утверждают, что предложение по улучшению отношений между странами содержалось в письме, направленном на прошлой неделе президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану.
В обмен на это предложение Анкара должна пересмотреть свою политику в Сирии, а также решить вопрос по C-400 в пользу США.
Собеседники газеты предполагают, что определенная часть противников Трампа в палате представителей США «придет в ярость» от предложения из Белого дома. Ранее законотворцы поддержали введение санкций против Турции за ее военную операцию в Сирии.
23 октября стало известно, что Турция получила все элементы комплексов С-400 раньше запланированных сроков и обсуждает с Россией дополнительные поставки.
Соглашение о поставке Анкаре четырех дивизионов С-400 «Триумф» российского производства было заключено в сентябре 2017 года. Стоимость контракта составила 2,5 миллиарда долларов, половину суммы покроет российский кредит. Поставки зенитных комплексов в Турцию начались в июле 2019-го.
Американская сторона неоднократно предупреждала Турцию о недопустимости закупок российского вооружения. США и другие страны НАТО опасаются, что С-400 смогут отслеживать американские истребители пятого поколения F-35 Lightning II, которые должна была получить турецкая сторона. Вашингтон приостановил поставку около 100 истребителей в Анкару.