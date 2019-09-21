Эрдоган допустил покупку американских ЗРК

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о готовности Анкары приобрести у США системы ЗРК Patriot («Пэтриот»). Соответствующее заявление он сделал перед вылетом в Нью-Йорк, где пройдет 74-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН, передает издание Daily Sabah.

По его словам, этот вопрос будет рассмотрен в случае, если Вашингтон будет готов соблюсти все условия Анкары. Кроме того, турецкий лидер отметил, что во время его визита в США на повестке будет обсуждение поддержки, которую американская сторона оказывает курдским формированиям в Сирии.

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Ранее Эрдоган заявил, что в ближайшее время намерен обсудить с президентом США Дональдом Трампом покупку ЗРК Patriot. При этом, по словам президента, российские С-400, поставленные Анкаре летом этого года, значительно укрепили обороноспособность Турции.

В июле он говорил, что американские чиновники должны проявить благоразумие в вопросе о санкциях в отношении Турции из-за закупки ею российских зенитных ракетных комплексов С-400, напомнив, что Анкаре не дали закупить американские системы, когда она просила, и потому она обратилась к России

22 июля стало известно, что С-400 заработают в Турции к началу 2020 года. Глава МИД Турции отмечал, что российские системы противовоздушной обороны работают лучше, чем американские. Он вновь подчеркнул, что С-400 предназначены для защиты страны от нападения с воздуха.

Поставки российских систем в Турцию начались в июле. США и другие страны НАТО опасаются, что если у Анкары появятся и С-400, и американские истребители пятого поколения F-35, то радары российских систем научатся вычислять и отслеживать эти самолеты. В связи с этим сенат США запретил продавать Турции F-35. Трамп заявлял, что решение о введении дополнительных санкций пока не принято.

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