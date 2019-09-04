Турция высказалась о собственном ядерном оружии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не стремится к обладанию ядерным оружием. Об этом сообщает Anadolu.

«У некоторых есть ракеты с ядерными боеголовками, но пусть у меня их не будет», — отметил глава государства.

Он добавил, что в ближайшее время намерен обсудить с президентом США Дональдом Трампом покупку ЗРК Patriot. При этом, по словам Эрдогана, российские С-400, поставленные Анкаре летом этого года, значительно укрепили обороноспособность Турции.

3 сентября президент Турции осудил удар США по сирийскому Идлибу. Эрдоган подчеркнул, что Анкара обсуждает ситуацию с Россией и Ираном. Помимо этого, он заявил о намерении поднять тему Идлиба на трехстороннем саммите с этими странами, а также на Генассамблее ООН в сентябре.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Мир»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала о международной политике или интересном событии в мире, напишите на этот адрес: mir@lenta-co.ru