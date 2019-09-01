Лавров назвал законными турецкие интересы в Сирии

Интересы безопасности Турции, для обеспечения которых Анкара создаст в Сирии зону под своим контролем, признаются Москвой абсолютно законными. Об этом глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров сообщил в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1», его ответы опубликованы на сайте ведомства в воскресенье, 1 сентября.

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«Президент [России Владимир] Путин подтвердил, что мы признаем эти интересы абсолютно законными и поддерживаем достижение договоренности, которая в первую очередь учитывала бы уважение суверенитета и территориальной целостности Сирийской Арабской Республики», — заявил Лавров в ответ на вопрос, «не беспокоят ли нас новости о создании в Сирии совместной американо-турецкой зоны безопасности».

Министр подчеркнул, что речь идет о северо-востоке страны.

Стабилизация обстановки в Сирии является одной из ключевых тем в отношениях России и Турции. Этот вопрос обсуждался президентами двух стран Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом в ходе визита последнего в Россию 27 августа, также незадолго до этого Эрдоган заявлял российскому коллеге, что столкновения в Идлибе между сирийской армией и боевиками угрожают национальной безопасности Турции и вредят мирному урегулированию конфликта в ближневосточном регионе.

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