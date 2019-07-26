Эрдоган ответил на ультиматум США из-за С-400

Американские чиновники должны проявить благоразумие в вопросе о санкциях в отношении Турции из-за закупки ею российских зенитных ракетных комплексов С-400. Об этом заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган, его слова приводит Hurriyet Daily News.

Он напомнил, что Анкаре не дали закупить американские системы Patriot («Пэтриот»), когда она просила, и потому она обратилась к России. По его словам, полноценное использование системы должно начаться весной — в апреле 2020 года.

Теперь же США не хотят продавать Турции истребители F-35, однако даже такие угрозы не помешают стране обеспечить свою безопасность, подчеркнул глава государства. «Вы не продаете нам F-35? Хорошо, тогда извините, но нам снова придется принять меры, и мы обратимся в другое место», — сказал Эрдоган.

Президент добавил, что в случае продолжения угроз и неопределенностей Турция может также пересмотреть вопрос о приобретении у американцев 100 самолетов Boeing, соглашение по которым уже подписано. Он отметил, что первый из них уже поставлен, Анкара за него платит как хороший клиент. «Я надеюсь, что США будут действовать здраво в вопросе С-400», — сказал Эрдоган.

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Ранее сенатор Линдси Грэм заявил, что США откажутся от санкций против Турции, если страна не будет вводить в строй российские зенитно-ракетные комплексы С-400. Он заявил, что по просьбе президента США Дональда Трампа позвонил и рассказал об этом условии министру иностранных дел Турции Мевлюту Чавушоглу.

22 июля Чавушоглу заявил, что С-400 заработают в Турции к началу 2020 года. Министр отметил, что российские системы противовоздушной обороны работают лучше, чем американские Patriot («Пэтриот»). Он вновь подчеркнул, что С-400 предназначены для защиты страны от нападения с воздуха.

Поставки российских систем в Турцию начались в июле. США и другие страны НАТО опасаются, что если у Анкары появятся и С-400, и американские истребители пятого поколения F-35, то радары российских систем научатся вычислять и отслеживать эти самолеты. В связи с этим сенат США запретил продавать Турции F-35. Дональд Трамп заявлял, что решение о введении дополнительных санкций пока не принято.

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