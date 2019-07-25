Россия временно прекратила поставки С-400 Турции

Первый этап поставки российских зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400 в Турцию завершен. Об этом сообщили в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС), передает ТАСС.

В ведомстве указали, что остальная часть будет отправлена Анкаре по согласованному графику. Когда именно это произойдет и сколько всего будет этапов, не уточняется.

В Минобороне Турции до этого также сообщили об окончании первой части поставок. Отмечалось, что для привоза первой партии потребовались 30 рейсов самолетов.

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Ранее министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что С-400 заработают в Турции к началу 2020 года. По его словам, российские системы лучше, чем американские Patriot («Пэтриот»).

Американский президент Дональд Трамп указывал, что Вашингтон не продаст Анкаре истребители-бомбардировщики F-35 из-за того, что та не отказалась от покупки С-400. США и другие страны НАТО опасаются, что радары российских систем научатся вычислять и отслеживать эти самолеты. Президент республики Реджеп Тайип Эрдоган при этом заверял НАТО, что альянс станет лишь сильнее.

Соглашение о закупке Анкарой четырех дивизионов С-400 было достигнуто в сентябре 2017 года. Стоимость контракта составляет 2,5 миллиарда долларов, половину этой суммы покроет российский кредит. Поставки систем начались в июле 2019-го.

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