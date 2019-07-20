США сообщили Турции о разочаровании покупкой С-400

Госсекретарь США Майк Помпео в телефонном разговоре с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу заявил, что Вашингтон разочарован сделкой по покупке Анкарой российских зенитно-ракетных комплексов С-400. Об этом в субботу, 20 июля, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление официального представителя Госдепартамента Морган Ортагус.

«Госсекретарь выразил глубокое разочарование тем, что Турция приобрела российские зенитно-ракетные комплексы С-400», — говорится в заялении.

Ранее США сообщили о решении исключить Турцию из программы создания новейшего американского самолета F-35 из-за сделки по С-400. Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил, что это ослабит НАТО.

США и другие страны НАТО опасаются, что если у Анкары появятся и С-400, и F-35, то радары российских систем научатся вычислять и отслеживать эти самолеты.

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