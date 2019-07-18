Турция пригрозила ослаблением НАТО

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил, что исключение республики из программы по созданию американских истребителей пятого поколения F-35 ослабит способности НАТО, сообщает NTV.

«Исключение нашей страны из проекта согласно одностороннему решению не является справедливым и законным», — отметил глава ведомства. Акар добавил, что предупредить США не делать шагов, которые нанесут урон двусторонним отношениям, «естественное право» турецких властей.

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Ранее в США подсчитали, что потери Турции в результате прекращения сотрудничества по программе F-35 составят около 9 миллиардов долларов. Указывалось также, что перенос производства из страны обойдется в 500-600 миллионов единовременных расходов.

16 июля американский президент Дональд Трамп сказал, что Вашингтон не продаст Анкаре истребители-бомбардировщики F-35 из-за того, что та не отказалась от покупки С-400.

США и другие страны НАТО опасаются, что если у Анкары появятся и С-400, и американские истребители пятого поколения F-35, то радары российских систем научатся вычислять и отслеживать эти самолеты.

Турция является одним из основных партнеров США в создании F-35 Lightning II. Для истребителя турецкие предприятия выпускают около 400 деталей.

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