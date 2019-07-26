В США назвали условие отмены санкций против Турции из-за российских С-400

США откажутся от санкций против Турции, если страна не будет вводить в строй российские зенитно-ракетные комплексы С-400. Об этом сенатор Линдси Грэм рассказал в интервью изданию Defence One.

Грэм сообщил, что позвонил министру иностранных дел Турции Мевлюту Чавушоглу и призвал его не развертывать системы С-400. В этом случае Вашингтон не будет вводить ограничительные меры против Анкары. Сенатор добавил, что совершил звонок по просьбе президента США Дональда Трампа.

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22 июля Чавушоглу заявил, что С-400 заработают в Турции к началу 2020 года. Министр отметил, что российские системы противовоздушной обороны работают лучше, чем американские Patriot («Пэтриот»). Он вновь подчеркнул, что С-400 предназначены для защиты страны от нападения с воздуха.

Поставки российский систем в Турцию начались в июле. США и другие страны НАТО опасаются, что если у Анкары появятся и С-400, и американские истребители пятого поколения F-35, то радары российских систем научатся вычислять и отслеживать эти самолеты. В связи с этим сенат США запретил продавать Турции F-35. Дональд Трамп заявлял, что решение о введении дополнительных санкций пока не принято.

Соглашение о закупке Анкарой четырех дивизионов С-400 было достигнуто в сентябре 2017 года. Стоимость контракта составляет 2,5 миллиарда долларов, половину этой суммы покроет российский кредит. Поставки систем начались в июле 2019-го.

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