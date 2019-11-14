Эрдоган вернул Трампу письмо с призывом «не валять дурака»

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган лично вернул американскому лидеру Дональду Трампу письмо, в котором тот призывал Эрдогана «не валять дурака». Об этом турецкий глава рассказал на совместной конференции с Трампом, передает Bloomberg.

Эрдоган признался, что был огорчен письмом. В частности, президента Турции расстроило, что США сотрудничали с курдским военачальником Мазлумом Кобани, о чем Трамп упомянул в письме. Эрдоган назвал Кобани террористом и заявил, что он виновен в гибели сотен турецких граждан.

16 октября стало известно, что Трамп направил Эрдогану письмо в день начала турецкой военной операции в Сирии. В нем он призвал турецкого коллегу «не валять дурака» и «не подводить весь мир».

Позже сообщалось, что Эрдоган проигнорировал письмо Трампа и выбросил его.

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