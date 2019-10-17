В Кремле прокомментировали письмо Трампа Эрдогану

В Кремле находят необычным тон письма президента США Дональда Трампа турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану в преддверии турецкой операции в Сирии, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его цитирует РИА Новости в четверг, 17 октября.

Он отметил, что лидеры стран обычно такой язык не используют.

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Ранее в четверг американский телеканал опубликовал текст письма, в котором президент США призывает турецкого коллегу «не валять дурака» и «не подводить весь мир» своей военной операцией. Трамп также сетует, что ему придется нести ответственность за разрушение турецкой экономики из-за решений Анкары. Президент США также напомнил Эрдогану о санкционном механизме. «Не будь упертым парнем», — написал Трамп.

По данным BBC News, турецкий президент не оценил содержание письма, и

выбросил его в корзину.

15 октября США ввели первые санкции против Турции. В частности, в черный список внесены Министерство энергетики и Минобороны.

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