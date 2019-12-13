Резолюцию Сената США о геноциде армян назвали «политическим спектаклем»

Сенат США принял резолюцию о признании геноцида армян в Османской империи. Об этом сообщает ТАСС.

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу отреагировал на документ, назвав резолюцию «политическим спектаклем», не имеющим юридической силы. «Те, кто хочет использовать историю в политических целях, - трусы, не желающие посмотреть правде в глаза», — заявил он.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян, в свою очередь, посчитал принятие резолюции историческим событием. Он поблагодарил сенаторов за этот важный шаг. и отметил, что «этим мы воздаем почести 1,5 миллиона невинных жертв».

Резолюции Палаты представителей и Сената не имеют юридической силы и носят рекомендательный характер. При этом исполнительная власть имеет право игнорировать такие документы.

Геноцид армян — систематическое уничтожение этнических армян на территории Османской империи во время и после Первой мировой войны. По разным данным, в результате тех событий погибли от 800 тысяч до 1,5 миллиона армян. Власти Германии, Аргентины, Бельгии, Канады, Италии, Уругвая и России признают геноцид. В некоторых государствах, в том числе Франции и Швейцарии, его отрицание преследуется в уголовном порядке.