В НАТО отказались помогать Турции в войне с Сирией

В НАТО решили не помогать Турции в случае продолжения ее военной операции на севере Сирии. Об этом сообщил дипломатический источник в миссии одной из стран альянса в Брюсселе, передает ТАСС.

«Гибель турецких военных в Идлибе — это трагический факт, однако это произошло в ходе односторонней военной операции на иностранной территории, что выходит за рамки трактовки Пятой статьи (она предполагает, что любая атака на одного из членов альянса получит ответ со стороны всех его членов — прим. "Лента.ру"). Это понимает и турецкая сторона, поэтому она не пыталась инициировать консультации в НАТО по этой теме», — объяснил отказ альянса дипломат.

Другой источник заявил, что альянс считает Турцию способной самостоятельно противостоять сирийской армии в Идлибе в случае необходимости. При этом в НАТО озабочены возможными столкновениями Анкары с союзниками Дамаска — Ираном и Россией.

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В январе сирийская армия, несмотря на инициированный Россией и Турцией режим прекращения огня, активизировала действия против боевиков в Идлибе. Там сконцентрированы последние группировки вооруженной оппозиции и тех, кого Дамаск считает террористами. В результате наступления правительственным силам удалось занять почти половину Идлибской зоны деэскалации.

В феврале нескольким ударам подверглись позиции турецкой армии, которая в общей сложности потеряла убитыми 12 военнослужащих и одного гражданского специалиста. В ответ были нанесены удары по более чем ста целям, также боевиками были сбиты два сирийских вертолета в небе над Идлибом. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в случае новой агрессии в отношении турецких войск Анкара начнет полномасштабные бомбардировки сирийских сил, и пригрозил уничтожать любую авиацию в небе над провинцией.

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