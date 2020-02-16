США отправили колонну военной техники в Сирию

США отправили колонну военной техники из Ирака на территорию Сирии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Sky News Arabia.

Известно, что колонна, отправившаяся из Ирака, состоит из нескольких десятков машин, всего в ней более 50 единиц военной техники. Других подробностей не приводится.

12 февраля сообщалось, что США нанесли воздушные удары по двум военным объектам в провинции Хасеке на северо-востоке Сирии, после чего американские военные открыли огонь по мирным жителям, собравшимся у блокпоста армии. В результате стычки погиб один мирный житель. Разгневанную толпу удалось оттеснить российской военной полиции, после этого американцы продолжили путь. Позже в сети появилось видео с места случившегося.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Мир»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала о международной политике или интересном событии в мире, напишите на этот адрес: mir@lenta-co.ru