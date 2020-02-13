Конфликт с участием солдат армии США в Сирии попал на видео

Появилось видео конфликта между американскими военными и местными жителями в Сирии. Кадры были опубликованы в Telegram-канале «Военный осведомитель».

На ролике видно, как толпа скандирует оскорбления в адрес солдат, сидящих в бронемашинах. Следующий кадр демонстрирует горящий броневик, в который жители бросают камни и помои.

12 февраля сообщалось, что американские военные из этой колонны обстреляли мирных жителей. Тогда погиб один подросток. Разгневанную толпу удалось оттеснить российской военной полиции, после этого американская колонна продолжила путь.

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