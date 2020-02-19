Турецкая армия отступила на севере Сирии и сожгла свои позиции

Турецкая армия начала отступление с позиций в Сирии, которые занимала недалеко от поселения Тель-Тамер в северной провинции Хасеке. Об этом сообщает агентство North Press в своем Twitter.

Причины передислокации не указываются. Согласно заявлению агентства, турецкая армия также покидает поселения Шаблия, Аль-Манажир и Эс-Сауда на севере Сирии — как раз там, где проходила операция «Источник мира». North Press подчеркивает, что Турция сжигает все свои позиции, прежде чем покинуть их.

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В январе обострилась ситуация в сирийской провинции Идлиб, где находится патрулируемая турецкими военными зона безопасности. Сирийская армия, несмотря на инициированный Россией и Турцией режим прекращения огня, активизировала действия против боевиков в регионе. Правительственным силам в результате наступления удалось занять почти половину идлибской зоны деэскалации. Однако во время обстрелов погибли турецкие военнослужащие, а президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пообещал жестко отвечать на подобные действия.

В октябре 2019 года Эрдоган объявил о начале операции «Источник мира» в Сирии против курдов и террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России). В начале ноября Россия и Турция договорились о ее приостановке, создании зоны безопасности на сирийско-турецкой границе и патрулировании региона. При этом президент Сирии Башар Асад заявил, что предлагал курдам вместе бороться с «турецкими захватчиками», но те отказались.

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