Последние успехи сирийской армии объяснили

Одной из причин последних успехов сирийской армии является намеренное передислоцирование боевиков от Алеппо к Идлибу. Об этом газете «Ведомости» рассказал высокопоставленный военный источник.

Как объяснил источник, группировка «Ха­йат Тахрир аш-Шам» (запрещена в России) перемещается ближе к Идлибу, так как рассчитывает на помощь Турции, которая ввела туда свои войска. Собеседник издания добавил, что большую роль сыграла также и продуманная тактика боевых действий сирийской армии.

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16 февраля армия сирийского президента Башара Асада полностью взяла под контроль территорию вокруг города Алеппо впервые с 2012 года. Военные освободили 23 деревни вокруг города, установив таким образом контроль над всеми окрестными населенными пунктами.

Операция по освобождению восточного Алеппо от боевиков началась 21 ноября 2016 года. По данным Генштаба Вооруженных сил России, в общей сложности удалось освободить 52 квартала, которые ранее контролировали боевики. В декабре того же года министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину об окончании военной операции. После этого террористы регулярно продолжали обстреливать жилые кварталы города со стороны пригородов.

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