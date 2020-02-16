Сирийская армия впервые с 2012 года полностью взяла под контроль Алеппо

Сирийская армия полностью взяла под контроль вокруг города Алеппо впервые с 2012 года. Об этом сообщает al-Mayadeen TV.

Отмечается, что армия сирийского президента Башара Асада освободила 23 деревни вокруг города, установив таким образом контроль над всеми окрестными населенными впервые за восемь лет. Это обезопасит его население от артобстрелов боевиков, пишет РИА Новости. В городе начались торжества в честь этого события.

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Ранее сообщалось, что боевики в сирийской провинции Алеппо бросили в бой против правительственной армии трофейный танк Т-90. Он был захвачен в селе на западе Алеппо.

Операция по освобождению восточного Алеппо от боевиков началась 21 ноября 2016 года. По данным Генштаба Вооруженных сил России, в общей сложности удалось освободить 52 квартала, которые ранее контролировали боевики. В декабре того же года министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину об окончании военной операции. После этого террористы регулярно продолжали обстреливать жилые кварталы города со стороны пригородов.

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