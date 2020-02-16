Трофейный Т-90 бросили в бой против сирийской армии

Боевики в сирийской провинции Алеппо бросили в бой против правительственной армии трофейный танк Т-90. Соответствующие снимки появились в фотобанке агентства AFP, внимание на них обратил Telegram-канал «Военный осведомитель».

Машину также показали по телевидению, скриншот трансляции публикуют турецкие пользователи Twitter. Уточняется, что танк был захвачен в селе на западе Алеппо.

О захвате протурецкими боевиками в Алеппо одного из танков Т-90 сирийской армии сообщалось в начале февраля. Тогда наблюдатели писали, что военные оставили машину при отступлении из деревни Зитан, однако и захватившие ее повстанцы также не стали что-либо делать с ней. Al-Masdar News отмечало, что потеря такой бронетехники может быть проблемнее для сирийских войск, чем утрата контроля над самим Зитаном.

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