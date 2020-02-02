Боевики захватили танк Т-90 сирийской армии

Протурецкие боевики захватили танк Т-90А, принадлежащий сирийской армии. Об этом сообщает Telegram-канал «Военный осведомитель».

Как сообщает пользователь Twitter Syrian_MC, танк был оставлен военными во время отступления из поселка Зитан на юге провинции Алеппо. Отмечается, что на данный момент от находится на том же месте. Перемещать его не будут, так как он может стать легкой мишенью, сообщает пользователь.

В ноябре протурецкие боевики обстреляли колонну военнослужащих США в Сирии. Обстрел велся с территории, подконтрольной протурецким боевикам из Сирийской свободной армии (ССА). Обошлось без жертв.

9 октября 2019-го Эрдоган объявил о начале операции «Источник мира» в Сирии против курдов и террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России). В начале ноября Россия и Турция договорились о ее приостановке, создании зоны безопасности на сирийско-турецкой границе и патрулировании региона.

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