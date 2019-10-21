Протурецкие боевики атаковали курдов во время перемирия

Поддерживаемые войсками Турции боевики пошли в наступление на севере Сирии вопреки объявленному ранее перемирию. Об этом сообщает Al-Masdar News.

По данным от курдских «Демократических сил Сирии» (ДСС), протурецкие формирования заставили их отступить и заняли населенные пункты Кхирбат Форс, Аль-Салиби и Аль-Ават вблизи города Эт-Телль-эль-Абьяд.

Материалы по теме Турция начала военную операцию в Сирии Армия зачищает приграничные районы от курдов. Россия и США не вмешиваются

Днем ранее представители курдских вооруженных формирований заявили, что курды вышли из приграничного города Рас-эль-Айн после того, как чуть было не оказались в окружении протурецких боевиков. «Мы эвакуировали всех из Рас-эль-Айн. У нас не осталось бойцов в этом городе», — цитирует издание спикера ДСС Кино Габриэля.

17 октября Турция и США договорились о приостановке военных действий на пять дней. Турецкие войска в течение этого времени не будут наступать, чтобы курдские «Отряды народной самообороны» (YPG) могли отступить за границы 30-километровой нейтральной зоны. Спустя два дня Анкара пригрозила возобновить военную операцию, если курдские силы не будут отведены от турецко-сирийской границы.

Турция начала в Сирии операцию под названием «Источник мира» 9 октября. Ее целью значится борьба с Рабочей партией Курдистана (РПК, запрещена в Турции как террористическая) и террористической группировкой «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России), а также создание вдоль всей границы зоны безопасности.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!