Турция пригрозила возобновить операцию в Сирии

Анкара готова возобновить операцию «Источник мира» на севере Сирии, если американская сторона не выполнит взятых на себя обязательств по отводу курдских сил от турецко-сирийской границы. Об этом заявил министр обороны Турции Хулуси Акар, сообщает агентство sOL.

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Акар напомнил, что военная операция не отменена, а лишь приостановлена на пятидневный срок. «За это время террористы должны быть выведены из безопасной зоны и сдать тяжелое вооружение, должны быть уничтожены их укрепления, позиции. Если этого не произойдет, то операция возобновится. К этому наши войска полностью готовы», — сказал глава ведомства.

О начале операции против Рабочей партии Курдистана и террористической организации «Исламское государство» президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил 9 октября. Спустя неделю вице-президент США Майк Пенс направился в Турцию, чтобы обсудить ситуацию на севере Сирии. 17 октября Турция и США договорились о приостановке военных действий на пять дней.

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