Эрдоган отказался говорить с отправленным в Турцию вице-президентом США

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не будет проводить встречу с вице-президентом США Майком Пенсом, который направляется в республику. Об этом сообщает Sky News.

«Я не буду с ним разговаривать», — сказал турецкий лидер. По словам Эрдогана, американская делегация будет вести переговоры со своими визави, а он будет говорить только с президентом США Дональдом Трампом.

«Когда сюда приедет Трамп, тогда мы и поговорим», — подчеркнул он.

16 октября Пенс направился в Турцию, чтобы обсудить ситуацию на севере Сирии, где Анкара проводит операцию «Источник мира» против Рабочей партии Курдистана и запрещенной в России террористической организации «Исламское государство». О ее начале Эрдоган объявил 9 октября. Удары по позициям боевиков и курдов наносятся совместно с формированиями Сирийской свободной армии.

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Как ранее сообщило Министерство обороны Турции, войска уничтожили 399 террористов в ходе военной операции. По данным ведомства, также погибло не менее двух турецких военнослужащих.

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