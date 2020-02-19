Лавров поддержал действия сирийской армии в Идлибе

Сирийские военные в провинции Идлиб лишь отвечают на нарушения договоренностей по ситуации в регионе, и Москва поддерживает их реакцию на провокации. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает «Интерфакс».
«Подчеркну, что сирийские войска отодвигают боевиков и террористов не на чужие территории, а на свои собственные, тем самым восстанавливая контроль законного правительства Сирийской Арабской Республики над своими землями», — сказал он на пресс-конференции.
Глава МИД добавил, что по российско-турецким договоренностям террористы «никоим образом не могут быть частью режима прекращения огня или режима прекращения боевых действий».
Ранее 19 февраля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о готовности начать военную операцию в Идлибе. По его словам, это лишь вопрос времени, она может начаться в любую минуту. Турецкий лидер напомнил, что не удовлетворен переговорами с Россией по урегулированию конфликта.
Переговоры между Россией и Турцией проходили в Москве в течение двух дней в закрытом для СМИ режиме и завершились 18 февраля. Москва и Анкара договорились продолжить обсуждение ситуации. Также стороны решили снижать напряженность, облегчить гуманитарное положение в регионе и продолжать борьбу с терроризмом.
В январе сирийская армия, несмотря на инициированный Россией и Турцией режим прекращения огня, активизировала действия против боевиков в Идлибе. Там сконцентрированы последние группировки вооруженной оппозиции и тех, кого Дамаск считает террористами. В результате наступления правительственным силам удалось занять почти половину идлибской зоны деэскалации. Однако во время обстрелов погибли турецкие военнослужащие, а Эрдоган пообещал жестко отвечать на подобные инциденты.