Лавров рассказал о планах России на переговоры с Турцией

Россия намерена обсуждать с Турцией договоренности по сирийскому Идлибу с точки зрения их выполнения. Об этом заявил на пресс-конференции глава российского МИД Сергей Лавров, передает «Интерфакс».

По его словам, Москва планирует продолжить рассмотрение ситуации, однако речь идет не о «воссоздании первоначальной ситуации полуторалетней давности, а выполнении договоренностей с точки зрения результатов». Лавров добавил, что сочинские договоренности по Сирии не означали заморозки ситуации, и Турция свои обязательства по размежеванию террористов и оппозиции в Идлибе не выполнила.

Министр также отметил, что конкретных указаний о подготовке встречи по Сирии российского и турецкого президентов Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана пока нет. «Готовы работать на любом уровне, в том числе и на высшем уровне», — приводит его слова ТАСС.

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Ранее 19 февраля Эрдоган заявил о готовности начать военную операцию в сирийском Идлибе. По его словам, это лишь вопрос времени, она может начаться в любую минуту. Турецкий лидер напомнил, что не удовлетворен переговорами с Россией по урегулированию конфликта.

Переговоры проходили в Москве в течение двух дней в закрытом для СМИ режиме и завершились 18 февраля. Стороны договорились продолжить обсуждение ситуации. Также стороны решили снижать напряженность, облегчить гуманитарное положение в регионе и продолжать борьбу с терроризмом.

В январе сирийская армия, несмотря на инициированный Россией и Турцией режим прекращения огня, активизировала действия против боевиков в Идлибе. Там сконцентрированы последние группировки вооруженной оппозиции и тех, кого Дамаск считает террористами. Правительственным силам в результате наступления удалось занять почти половину идлибской зоны деэскалации. Однако во время обстрелов погибли турецкие военнослужащие, а Эрдоган пообещал жестко отвечать на подобные действия.

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