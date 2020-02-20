В районе турецкой военной операции в Идлибе заметили российские Су-35С

В районе населенного пункта Найраб в сирийской провинции Идлиб заметили российские истребители Су-35С. Видео опубликовал Telegram-канал «Военный осведомитель».

Отмечается, что истребители патрулируют район сосредоточения турецкой армии и боевиков в рамках возможной наступательной операции.

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Турецкие военные пошли в наступление на позиции сирийской армии в Идлибе ранее 20 февраля. Журналист Чарлз Листер сообщил, что операция проводится в Найрабе, где накануне был сбит один из вертолетов ВВС Сирии. В сторону этого района также направилась колонна турецкой военной техники, в том числе несколько танков. Кроме того, сообщается об ударах артиллерии. По предварительным данным, на окраине Найраба подбиты два сирийских танка, один Т-72 и одна боевая машина пехоты захвачены.

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