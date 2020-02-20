Кремль рассказал о подготовке саммита по Сирии

Работа над подготовкой саммита с участием России, Ирана и Турции по сирийскому урегулированию ведется, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его цитирует ТАСС в четверг, 20 февраля.

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«Предстоит согласовать три графика президентов, пока это согласование не завершилось», — сказал он в ответ на вопрос о возможной дате саммита.

Песков добавил, что конкретики по встрече Путина с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом в связи с ситуацией в Идлибе пока нет.

Накануне Дмитрий Песков назвал худшим сценарием развития событий в Идлибе возможную операцию Турции против Сирии. Он подчеркнул, что после наступления боевиков в этом районе Москву перестало удовлетворять исполнение сочинских соглашений с Турцией.

Эрдоган, комментируя слова представителя Кремля, заявил, что не верит в то, что Россия станет частью худшего сценария.

О готовности начать военную операцию в Идлибе Эрдоган объявил 19 февраля.

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