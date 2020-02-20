Кремль отреагировал на инцидент с американским и российским броневиками в Сирии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на произошедший в Сирии дорожный инцидент с бронеавтомобилями вооруженных сил США и российской военной полиции. Представитель Кремля перенаправил журналистов в Минобороны, сообщает ТАСС.

Об инциденте стало известно вечером 19 февраля, видео было опубликовано в социальных сетях. На кадрах запечатлено, как бронеавтомобиль «Тигр» с российским флагом и символикой военной полиции, пытаясь обогнать Oshkosh M-ATV ВС США, выезжает на обочину, откуда американский броневик выталкивает его. Под колеса чуть не попал человек, который, как видно в ролике, в последний момент успел отскочить в сторону.

Представители Минобороны России и Пентагона пока не комментировали данное видео.

Это не первая стычка российских и американских военных в Сирии. По мнению отставного генерал-полковника Леонида Ивашова, подобные инциденты будут происходить и в будущем, но до открытого противостояния дело не дойдет.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!