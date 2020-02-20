Российский генерал объяснил стычки с американскими военными в Сирии

Стычки между военнослужащими США и России в Сирии продолжатся, считает бывший начальник главного управления международного военного сотрудничества Минобороны России генерал-полковник Леонид Ивашов. Об этом сообщает РИА Новости.

По его мнению, до открытого противостояния дело не дойдет. Таким образом американцы поддерживают напряжение в Сирии, подчеркнул Ивашов. «Они не заинтересованы, чтобы ситуация полностью стабилизировалась и Россия оказалась в этом урегулировании на первых ролях», — объяснил бывший сотрудник Минобороны.

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Ранее в соцсетях распространилось видео, на котором запечатлено, как американский броневик столкнул российский «Тигр» с дороги в Сирии. Российская боевая машина справа по обочине обгоняет американскую колонну, и в какой-то момент ему начинает мешать и оттирать с дороги бронемашина MaxxPro MRAP вооруженных сил США. Тем не менее обе машины продолжили движение. Развязка конфликта осталась за кадром.

Гражданская война в Сирии началась в марте 2011 года. Основные участники конфликта — правительственные силы, выступающие на стороне президента страны Башара Асада, так называемая умеренная оппозиция и исламистские группировки. Оппозицию поддерживают США и европейские страны, Россия помогает правительству Асада.

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