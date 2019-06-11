Советский пулемет уничтожил современный американский броневик

Йеменские повстанцы-хуситы уничтожили современный бронеавтомобиль американского производства, принадлежащий их противникам, из советского пулемета ДШКМ. На видео, опубликованное на YouTube, во вторник, 11 июня, обратило внимание «РГ: Русское оружие».

Как видно на кадрах, когда на контролируемой хуситами дороге появляется американский броневик Oshkosh M-ATV, по нему открывают огонь из пулемета. Одна из пуль попадает в топливный бак боевой машины, в результате чего она загорается, а стрелявший вскидывает руку в победном жесте и скандирует лозунги.

При этом, по данным «РГ: Русское оружие», создатели Oshkosh M-ATV заявляли, что броневик разработан так, чтобы исключить взрыв или пожар при поражении бака с топливом. «Случившееся продемонстрировало, что конструкторам данных бронеавтомобилей есть над чем подумать, чтобы повысить живучесть своих разработок», — отмечает издание.

ДШКМ — модернизированная версия первого советского крупнокалиберного пулемета ДШК, созданного в 1938 году. Она была принята на вооружение советской армии в 1946 году.

Бронеавтомобили Oshkosh M-ATV разработаны по программе Министерства обороны США компанией Oshkosh Truck. В 2009 году компания получила заказ на поставку американской армии тысячи броневиков, тогда стоимость одной машины составляла порядка 470 тысяч долларов. В настоящее время Oshkosh M-ATV задействуют в Йемене против повстанцев-хуситов.

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