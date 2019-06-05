Удар «сталинской трещоткой» прямой наводкой попал на видео

@Mansourtalk / Twitter

Йеменские повстанцы-хуситы задействовали в бою 76-миллиметровую дивизионную пушку ЗиС-3 времен Великой Отечественной войны. На появившееся в Twitter видео боя обратила внимание «Российская газета».

Повстанцы ведут огонь из орудия, установленного на автомобиль, прямой наводкой. Судя по черному дыму в конце ролика, одну из целей им удалось поразить, но понять, что было уничтожено, затруднительно — возможно, это легкая техника.

В Йемене ранее неоднократно применялось редкое для современных боевых действий вооружение: например, танки Т-34-85.

ЗиС-3 — самое массовое советское артиллерийское орудие, выпускавшееся во время Великой Отечественной войны. Ее применяли для уничтожения живой силы, бронетехники, вражеской артиллерии, проволочных заграждений и амбразур долговременных огневых точек. После войны ЗиС-3 поставлялись некоторым африканским странам, а также на Кубу, во Вьетнам и КНДР. Пушка известна как «трещотка» — такое прозвище ей дали немецкие солдаты (Ratsch-Bumm), а позднее отечественные СМИ стали называть ее «сталинской трещоткой».

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