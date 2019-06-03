Охота на Т-34-85 в Йемене попала на видео

@TeriKhamushiKiQ / Twitter

Йеменские повстанцы-хуситы поразили танки противника Т-34-85 и Т-55. Видео опубликовано в Twitter.

Известно, что происходящее зафиксировано на видео в йеменской провинции провинции Эд-Дали.

В мае текущего года Йемен сообщил, что из-за авиаударов коалиции, которую возглавляет Саудовская Аравия, в стране погибло более 13 тысяч человек.

Гражданская война в Йемене идет с 2014 года. Одна из воюющих сторон — боевое крыло хуситов (шиитское движение «Ансар Аллах») и лояльная бывшему руководству страны часть армии, другая — войска изгнанного ими суннитского президента Абд Раббо Мансура Хади и возглавляемая Саудовской Аравией коалиция.

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